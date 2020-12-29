Ранее очевидцу удалось запечатлеть момент взрыва небесного тела при его вхождении в атмосферу.

Над Камчаткой взорвался метеорит. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал глава регионального филиала исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров. По данным специалиста, зарегистрировано разрушение небесного тела в атмосфере Земли над Камчаткой. На данный момент анализируют сигнал вхождения объекта в атмосферу планеты после того, как получили видео, которое смог заснять очевидец произошедшего. На кадрах виден полет метеорита и дальнейший взрыв.

Специалисты по данным инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки 11 января в 8:09 по местному времени (23:09 по московскому времени 10 января). Перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд Данила Чебров, директор ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" по Камчатке

Эксперт уточнил, что предположительно диаметр сгоревшего метеорита был менее десяти метров. При этом энергия взрыва можно оценить в тротиловом эквиваленте в 1-5 килотонн.

Ученый оценил размеры упавшего в Китае метеорита.