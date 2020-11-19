Упавший с неба метеорит сделал мужчину миллионером

Небесное тело возрастом 4,5 млрд лет упало на веранду индонезийца.

Упавший с неба метеорит в одночасье сделал мужчину миллионером. Об этом рассказали журналисты британского издания The Sun. В СМИ уточнили, что удача настигла 33-летнего гробовщика из Индонезии. На его земельный участок упала часть космического объекта. Стоимость находки эксперты оценили в 1,4 млн фунтов стерлингов (141,2 млн рублей).

Джошуа Хутагалунг находился во дворе, когда метеорит размером с футбольный мяч пробил крышу его дома. Затем небесное тело упало на веранду. Оказалось, что камень весит около 2,2 кг и ему насчитывается почти 4,5 млрд лет.

Я делал гроб недалеко от дома, когда услышал удар, из-за которого мой дом пошатнулся. Как будто на нас упало дерево. Он был слишком горячим, чтобы взять его в руки, поэтому жена подхватила его мотыгой и занесла в дом Джошуа Хутагалунг, очевидец

На данный момент метеорит уже продан коллекционеру. За находку индонезиец получил деньги, эквивалентные 30-ти годам работы гробовщиком. Часть вырученных денег мужчина хочет потратить на строительство церкви.

Опубликовано видео едва не коснувшегося Земли метеорита.

Видео: Youtube/VESA Channel