Объект срикошетил на высоте в 91 километр.

Опубликовано видео едва не коснувшегося Земли метеорита. Ролик появился в Twitter-аккаунте Европейского космического агентства. Специалисты уточнили, что небесное тело практически вошло в атмосферу планеты, но на высоте в 91 километр отскочил обратно в космическое пространство. Метеорит был замечен в небе над Нидерландами и северной частью Германии.

Эксперты отметили, что метеорит находился от Земли значительно ближе, чем высота полета космических спутников на орбите. По данным ученых, подобные "рикошеты" небесных тел происходят не реже 10 раз ежегодно. Также тысячи подобных объектов сгорают в атмосфере планеты.

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Видео: European Space Agency, ESA