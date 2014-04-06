Кратер на Земле Уилкса, вероятно, образовался после падения метеорита

Исследователи выдвигали множество версий о происхождении гравитационной аномалии (гигантской воронке) в гравитационном поле Восточной Антарктиды, но последние данные свидетельствуют о том, что подледниковая впадина представляет собой ударный кратер диаметром 510 километров.

Кратер Уилкса на Земле Уилкса — это дыра в скальной породе под ледяным щитом Восточной Антарктиды диаметром 315 миль (510 километров). Исследователи пытались объяснить его существование с 1960-х годов, и последние данные свидетельствуют о том, что он образовался в результате катастрофического падения метеорита.

Исследователи предложили несколько объяснений происхождения кратера Уилкса на Земле Уилкса, в том числе то, что это может быть вулканическая структура, осадочный бассейн, глубоко эродированная долина или кратер от метеоритного удара, согласно статье 2015 года. В этой статье учёные использовали методы спутникового дистанционного зондирования для составления карты кратера и определения его физических характеристик. В центре дыры в гравитационном поле Земли, известной как отрицательная аномалия гравитации, они обнаружили положительную аномалию гравитации, а ледяной щит заполнял пространство вокруг этого центрального пика, как огромный замёрзший пончик.

Согласно научной работе, центральный пик, скорее всего, представляет собой структуру, известную как "массовая концентрация" или "маскон". Масконы могут возникать в структурах, образовавшихся в результате столкновения с метеоритами, когда метеорит пробивает земную кору и воздействует на мантию под ней. После столкновения мантия может отходить назад и образовывать плотную пробку, что приводит к положительной аномалии гравитации, пишут авторы исследования.

Согласно исследованию 2018 года, кратер Уилкса на Земле Уилкса и его маскон не имеют идеальной круглой формы, а образуют U-образную форму. Результаты исследования подтверждают вывод о том, что кратер образовался в результате падения метеорита. Северная сторона кратера раздроблена, возможно, в результате тектонических процессов, разделивших Австралию и Антарктиду, отметили авторы. Части кратера хорошо видны на юге Австралии, добавили они. Если кратер Уилкса на Земле Уилкса является ударным кратером, то он "будет самым большим известным ударным кратером" на Земле по размеру, пишут авторы.

В исследовании, проведённом в 2015 году, учёные обнаружили, что диаметр кратера соответствует скорости и размеру космических камней, которые регулярно падали на Землю в период с 4,1 до 3,8 миллиарда лет назад. Авторы сообщили, сто аномалия Уилкса могла быть создана такими болидами.

Тем не менее, из-за ограничений, налагаемых вышележащим континентальным ледниковым покровом [...], мы считаем, что другие объяснения подледниковой структуры остаются жизнеспособными. авторы исследования

Напомним, что впервые кратер был обнаружен как огромная вмятина в гравитационном поле Земли. Первые сейсмические и гравитационные исследования уже показали, что кратер был огромным — около 150 миль (240 км) в поперечнике, — но более современные методы показывают, что он, вероятно, более чем в два раза больше. Согласно исследованию 2018 года, кратер Уилкса на Земле Уилкса находится примерно в 1,6 км (1 миле) под поверхностью ледяного покрова Антарктиды. В ходе исследования кратер был изучен более детально, чем когда-либо прежде, и была рассмотрена его потенциальная связь с южной Австралией, которая была соединена с Восточной Антарктидой примерно 35 миллионов лет назад. Хотя происхождение кратера остаётся неясным, результаты исследования позволяют предположить, что событие, в результате которого образовалась воронка, вероятно, произошло до разделения континентов

В космосе пробуждается гигантская черная дыра.

Фото: Jaroslav Klokočník, Jan Kostelecký, Aleš Bezděk; Earth Planets Space (2018)