Небесное тело такого размера падает на Землю крайне редко.

Ученый оценил размеры упавшего в Китае метеорита. Об этом журналистам "РИА Новостей" заявил профессор южнокорейского университета Кёнхи Евгений Зубко. Он отметил, что небесное тело приземлилось в провинции Цинхай. Предположительно, его размеры достигают радиуса в один метр и массы в 10 тонн. Объекты такого размера, по словам специалиста, встречаются крайне редко. Сейчас метеорит активно разыскивают местные исследователи.

Падение было не вертикальным, а под пологим углом - вдоль горизонта. При вертикальном падении объект прошел бы всю атмосферу за три секунды. Если падение метеорита снимается с нескольких точек, можно восстановить траекторию и, таким образом, примерно определить место падения Евгений Зубко, ученый

Напомним, что представители сейсмологического центра Китая рассказали, что 23 декабря в 7:25 по местному времени (2625 по московскому времени) было зарегистрировано падение объекта, напоминающего метеорит в уезде Юйшу. Эксперт уточнил, что при входе в атмосферу Земли метеорит может нагреваться до 3-4 тысяч градуса по Цельсию. В этот момент его можно увидеть невооруженным глазом из-за свечения. Падение небесного тела в Китае засняли множество местных жителей. Его свечение очевидцы наблюдали около 30 секунд.

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