Энрике Аранго Ариаса рассказал подробности о произошедшем.

СМИ: на востоке Кубы зафиксировали падение метеорита. Об этом сообщили местные журналисты с интернет-портала Cubadebate. Источник уточнил, что инцидент зафиксирован вечером 19 марта в районе города Моа в провинции Ольгин, на востоке острова.

Местные жители увидели яркие вспышки в ночном небе около 22 часа по местному времени (около пяти часов утра 20 марта по московскому времени). Кубинцы заявили о красных и белых огнях, за которыми последовало два взрыва. Информации о пострадавших или повреждениях к настоящему моменту не поступило.

Как рассказали люди на месте происшествия, был замечен красный и белый свет, за которым последовал громкий взрыв. Энрике Аранго Ариаса, Глава Национальной сейсмологической службы Кубы

Специалист рассказал журналистам о том, что основываясь на показаниях датчиков, на территорию государства упал метеорит. Техника зафиксировала ударную волну, не связанную с неземным взрывом.

Над Иркутском взорвался метеорит.

Видео: YT / ElRosti