Исследователи проанализировали влияние пепла на атмосферу Земли.

Американские ученые обнаружили новую опасность вулканов для климата Земли. Представители университета Колорадо в Боулдере определили, что образующийся вулканический пепел гораздо более опасен, чем это ранее предполагалось. Специалисты проанализировали данные, полученные после извержения вулкана Келуд на острове Ява в Индонезии в 2014 году. Они создали математическую модель. Она свидетельствует о том, что остатки пепла содержатся в атмосфере еще минимум несколько месяцев после извержения.

Согласно теории, остатки пепла в воздухе разрушительно сказываются на озоновом слое планеты. Они также не пропускают солнечный свет и способствуют охлаждению поверхности планеты. Сейчас ученые более детально изучают влияние пепла на климатические условия.

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