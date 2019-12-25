Авторами изобретения являются исследователи из Питтсбургского университета.

Созданы наушники для ускоренного изучения иностранных языков. Об этом сообщает Популярная механика.

Наушники стимулируют блуждающий нерв, что приводит к ускорению изучения новых языков. Специалисты намерены доработать свое изобретение. Они считают, что их девайс способен на большее. Однако разработчики уже протестировали наушники на 36 добровольцах. Тесты показали, что люди использовавшие tVNS на 13% лучше различали тональность, меняющую значение слов.

Ведущий автор доктор Фернандо Льянос отметил, что эта работа открывает двери для улучшения когнитивных функций в целом ряде различных областей.

Ранее мы сообщили, что в Германии просыпается древний вулкан Айфель.