Ученые нашли способ создать на Земле сверхмощное магнитное поле

Японские специалисты нашли метод обеспечить полю мощность в 1 млн Тесла.

Ученые из Университета Осаки нашли способ создать на Земле сверхмощное магнитное поле наподобие того, которое находится у нейтронной звезды или черной дыры. Об этом японские эксперты рассказали в публикации для издания Scientific Reports. По данным исследователей, искусственные поля могут помочь в фундаментальных физических работах и сделают возможными некоторые проекты по астрономии и материаловедению.

Ученые могут имитировать магнитное поле с мощностью в один миллион Тесла. Для этого потребуется обстреливать" полые трубки диаметром в несколько микрон ультрамощными лазерными импульсами. Это заставит электроны в стенках трубок активизироваться, а после - последние взорвутся.

При взрыве возникнет поток электрического тока, который усилит магнитное поле на несколько порядков. Сверхмощное магнитное поле просуществует всего несколько наносекунд, но этого хватит для проведения связанных с магнетизмом экспериментов японские физики

Напомним, что существующие на Земле магнитные поля не могут сравниться по мощности с теми, которые замечены у черных дыр. Мощность первых составляет примерно 1 Тесла (10 тысяч Гаусс), а самое мощное, созданное учеными - не превышает 1200 Тесла.

Ученые обнаружили увеличивающуюся "вмятину" в магнитном поле Земли.

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