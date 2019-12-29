Для этого следует сохранять кровяное давление в норме.

Ученые нашли способ продлить жизнь на несколько лет. Он основывается на исследовании экспертов из Бригамской женской больницы в Бостоне. В экспериментах принимали участие 9 тысяч человек старше 50 лет. У каждого пациента был большой риск заболеваний диабетом и высокое давление (от 130 до 180 мм рт. ст.). За ними наблюдали в течение трех лет.

Контроль за кровяным давлением способен продлить жизнь на три года. Установлено, что если бы все пациенты принимали антигипертензивную терапию до конца жизни, то им бы удалось прожить дольше (от полугода до трех лет). Значение зависело от возраста пациента. Чем раньше они начинали проходить терапию, тем дольше жили.

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