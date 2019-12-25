Ученые: люди продолжают интенсивно эволюционировать

На такой вывод указывает развитие у людей срединной артерии.

Австралийские ученые из Университета Флиндерса утверждают, что люди продолжают интенсивно эволюционировать. Об этом говорится в пресс-релизе на портале Phys.org. Исследование показало, что за последние сто лет в мире в три раза стало больше людей, у которых есть срединная артерия. Она играет важную роль в сосудистой системе эмбриона, питает предплечье и кисть. Обычно данная артерия исчезает, когда ребенок развивает параллельные артерии.

Мы видим, что эволюция, вопреки некоторым утверждениям, все еще активно влияет на человеческую популяцию. И даже более того — сегодня эволюция протекает быстрее, чем миллионы лет назад Техан Лукас, доктор

Работа 1880-ых годов говорила о том, что со срединной артерией находится только около 10 процентов людей, к концу XX века - их было уже около 30 процентов. Если тенденция продолжится, то срединная артерия к концу XXI века будет уже у большинства людей.

Университет Хопкинса: у людей есть гены, чтобы регенерировать глаза.

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