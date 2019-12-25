Для эволюции птицы общение не играло основополагающую роль.

Ученые описали эволюцию стука дятлов. Об этом рассказали представители международной группы Цюрихского университета и Университета Жана Моне в публикации для Nature Communications. Специалисты совместно с коллегами проанализировали 92 вида стука данной птицы. Они впервые применили для описания коммуникации вида теорию связи. В результате стало понятно, что дятлы могут с течением времени эволюционировать, но при этом общая информативность не меняется. Для доказательства теории эксперты использовали предпосылки, выдвинутые в 1949 году Клодом Шенноном в статье "Математическая теория связи".

Ученые установили, что в течение 22 млн лет звуки коммуникации дятлов не изменились. Предположительно это означает, что в эволюции данного вида общение не является двигателем для изменений вида. Наиболее активные сигналы фиксируются у птиц, которые занимают одинаковую экологическую нишу. Это необходимо для того, чтобы избежать акустического перекрытия и эффективно узнавать представителей своего вида.

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