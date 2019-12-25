Остальные членистоногие без него погибают.

Комары научились выживать без критически важного гена prd. Об этом заявили биологи в публикации для Communications Biology. Специалисты установили, что данные насекомые способны существовать без гена, который отвечает для управление формирования сегментов тела.

Тело каждого членистоногого разделено на сегменты. Мы думали, что оно формируется по одним и тем же принципам, однако эксперименты с комарами показали, что это на самом деле не так Элис Джарвела, представитель Мэрилендского университета США

Ученая рассказала, что в геноме каждого многоклеточного существа есть определенный набор генов, который критически важен для формирования и работы организма. Если он повреждается, то эмбрион оказывается неспособен сформироваться и умирает на ранних стадиях развития. Опыты на мухах дрозофилах и других членистоногих показывали, что без гена prd эмбрионы гарантировано погибают на первых стадиях формирования.

Под слоем краски Моны Лизы нашли еще одну картину.

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