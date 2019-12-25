Под слоем краски Моны Лизы нашли еще одну картину

Ученый нашел под рисунком следы угольной пыли.

Под слоем краски Моны Лизы ученые нашли еще одну картину. Специалисты провели спектральный анализ шедевра Леонардо да Винчи. Оказалось, что итальянский художник использовал неожиданный прием при создании данной работы.Открытие сделал исследователь по имени Паскаль Котт. Он сфотографировал картинку при помощи камеры Lumiere Technology. Аппарат может фиксировать излучение в 13 различных спектрах, включая инфракрасный.

Авторы ARTnews объяснили, что перед тем, как написать фигуру Моны Лизы, да Винчи создал угольный рисунок под слоем масляной краски. Ранее художник использовал технику спольверо. Она позволяет делать крошечные отверстия по контурам рисунка, а также использовать угольную пыль для переноса эскиза на холст.

Угольные штрихи обнаружены на руках и линии волос Моны Лизы. Это говорит о том, что изначально у девушки была другая поза. Также в волосах была закреплена заколка, хотя во Флоренции того времени их никто не носил. По мнению Котта, автор хотел создать не реальный, а идеальный образ. Заколка отсылает к образу Девы Марии и символизирует справедливость.

Ученые: "Загадочная улыбка Моны Лизы связана с болезнью щитовидной железы".

Фото: Pixabay.com