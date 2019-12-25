Университет Хопкинса: у людей есть гены, чтобы регенерировать глаза

Нужный ген оказался "выключен" в ходе эволюции.

Университет Хопкинса заявил о том, что у людей есть гены, чтобы регенерировать глаза. Исследователи рассказали, что человек может регенерировать и другие органы чувств. Однако соответствующий ген находится в "выключенном" состоянии. К такому выводу пришел нейробиолог Сет Блэкшоу, который возглавляет группу ученых.

Эксперты уточнили, что травма глаза или повреждение сетчатки нередко приводят к слепоте человека. Этот орган по-особенному сложен, поэтому сетчатка не может регенерироваться, как остальные поврежденные ткани. Однако многие виды животных на это способны. Установлено, что общее количество таких генов у них достигает показателя в 70 процентов. Авторы работы предположили, что люди тоже могли бы регенерировать ткани глаз, если бы не произошло эволюционного давления, которое "выключило" ген.

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