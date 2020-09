Безглазые пескорои потеряли юго-запад

Ученые провели эксперимент, чтобы понять, как животные находят магнитное поле.

Безглазые пескорои Анселла потеряли юго-запад. Об этом сообщили ученые в публикации для Journal of the Royal Society Interface. Исследователи установили благодаря эксперименту, что грызуны способны определять магнитные поля при помощи своих слепых глаз.

Специалисты удалили 40 животным глаза, но те не потеряли способность к поиску пищи и социализации. Однако без глаз они не могли искать юго-запад для гнездования. Обычные особи выбирают именно это направление для размещения. Для навигации в пространстве пескорои ориентируются на магнитное поле. Магниторецепция характерна для многих видов животных. в данном случае используются светочувствительные белки криптохромы. Они чувствительны к свету. При активизации белков создается пара радикалов, которые в зависимости от магнитного поля идут параллельно или антипараллельно.

Согласно второй гипотезе, за магниторецепцию животных отвечают кристаллы магнетита. Они контролируют активность нервной системы. В частности, такой метод используют птицы для определения магнитного поля. Большая часть регуляторов располагается в клюве.

Ученые смогли подтвердить сведения о том, что пескорои для определения магнитного поля используют глаза.

Фото: Kai Caspar et al. / Journal of the Royal Society Interface, 2020