Ученые рассказали, к чему приведет медленное смешивание холодных и теплых вод в мировом океане.

Климатический кризис нарушает естественный баланс слоев воды в океане. Об этом заявили представители Университета Пенсильвании. Ученые рассказали, что климатические изменения приводят к дестабилизации атмосферы и природным бедствиям. В воде наоборот, стабилизируется баланс между холодной и теплой водой. Однако этот процесс представляет еще большую опасность для экологической обстановки.

Напомним, что теплая вода держится около поверхности, на глубине она холоднее. При смешении потоков кромка воды обогащается кислородом и полезными веществами. Однако смешивание постепенно замедляется из-за климатических условий. От недостатка кислорода могут пострадать местные флора, фауна, а также безопасность самой планеты. В теплой воде лед тает в ускоренном режиме. Ситуация также сказывается на способности мирового океана поглощать углерод из атмосферы. Теплая поверхность воды способствует формированию штормов и ураганов.

В Нью-Йорке появились часы, показывающие время до необратимых изменений климата.

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