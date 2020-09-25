В будущем подобные инсталляции появятся в других городах мира.

В Нью-Йорке появились часы, показывающие время до необратимых изменений климата. Авторы проекта рассказали журналистам ТАСС о том, что гигантское устройство подсчитывает время, которое осталось у человечества до точки невозврата. Инсталляция "Климатические часы" направлена на то, чтобы предотвратить грозящую людям катастрофу. В дальнейшем аналогичные часы будут установлены и в других столицах и городах мира, включая Москву.

"Климатические часы" можно увидеть в южной части Манхэттена, на площади Юнион-сквер. Создателями проекта являются экоактивисты Ган Голан и Эндрю Бойд. Ранее на данной локации находилась другая инсталляция, установленная там 20 лет назад. Она называлась "Метроном". Согласно данным ученых, у мира есть около семи лет и трех месяцев на то, чтобы повлиять на мировой климат.

Новая инсталляция приурочена к проведению в СШа сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Видео: YouTube / WION

