В Петербурге 13-летней пациентке провели уникальную операцию на глазах

У пациентки с рождения отсутствует зрение в сумерках, сужаются поля зрения.

В Санкт-Петербургском филиале "Микрохирургия глаза" им. акад. С. Н. Федорова провели уникальную операцию на глаза 13-летней пациентке. Об этом рассказали в медицинском учреждении.

Генозаместительную терапию провели 13-летней пациентке с наследственной дистрофией сетчатки, связанной с мутацией в гене RPE65. Лечение прошло в виде хирургической операции. В нашем регионе такая операция проведена впервые.

У пациентки с рождения отсутствует зрение в сумерках, сужаются поля зрения. На данный момент поле зрения ребенка составляет 2 градуса (для понимания – это как смотреть на мир через непрозрачную соломинку). Планируется, что вводимый инновационный генозаместительный препарат приведет к расширению полей зрения у пациентки, а также к улучшению зрения в сумерках.

Генозаместительная терапия – это революционное лечение в офтальмологии. Еще пять лет назад такие пациенты были обречены на неминуемую слепоту. В наши дни после проведения терапии патологический процесс останавливается, зрительные функции улучшаются.

Ранее нейрохирурги Центра Алмазова удалили опухоль позвоночника пациентке сразу после кесарева сечения.

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Фото: unsplash