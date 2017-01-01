Ученые: коронавирус вызывает ухудшение интеллекта

Исследования показали, что при выздоровлении когнитивные способности не восстанавливаются до прежнего уровня.

Коронавирус приводит к ухудшению работоспособности, внимания, пространственного мышления и памяти, а в случаях заболевания средней тяжести последствия от него сравнимы с последствиями инсульта. Это следует из публикации еженедельного общего медицинского журнала The Lancet.

Уточняется, что данные выводы были сделаны по итогам исследования более десяти тысяч переболевших COVID-19, которые прошли специальные тесты и опросы.

Ранее специалисты заявляли о влиянии коронавируса на мозг, что подтверждается потерей обоняния и вкуса при заболевании. Согласно результатам проведенного исследования выяснилось, что COVID-19 действительно ухудшает интеллект людей, причем, чем тяжелее они болеют, тем сильнее отрицательный эффект. Переболевшие коронавирусом жаловались на туман в голове, упадок сил, проблемы с концентрацией внимания, дезориентацию и трудности с подбором слов.

У подключенных к аппаратам ИВЛ снижение результатов мозговой деятельности оказалось равным семи пунктам IQ. Такого, по словам исследователей, не наблюдали даже у тех, кто перенес инсульт и оказался не в состоянии обучаться чему-то в дальнейшем. Ученые отметили, при выздоровлении большинства пациентов от COVID-19 их когнитивные способности не восстановились до прежнего уровня.

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