Доктор Мясников назвал неочевидный симптом инсульта

Он призвал россиян обратить внимание на состояние зрения.

Доктор Александр Мясников заявил, резко появившиеся проблемы со зрением могут быть признаком возникновения опасного заболевания или инсульта. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

Любое выпадение полей зрения - срочно к врачу, не завтра, а сейчас, срочно. Может быть инсульт, может быть серьезная симптоматика. Александр Мясников, российский врач и телеведущий

Доктор призвал россиян оперативно обращаться к специалистам, если перед глазами появляются "мушки" и это сопровождается болью или размытостью зрения. По словам Мясникова, чаще всего этому подвержены пожилые, гипертоники и диабетики.

Он также подчеркнул, что вероятность появления "мушек" перед глазами увеличивается с возрастом.

Ранее доктор Мясников назвал ошибку при измерении давления.

Видео: Youtube/Россия 1