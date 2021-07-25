Доктор Мясников перечислил неочевидные предвестники инфаркта

В их числе - боли в шее, плече или челюсти.

Российский врач Александр Мясников заявил, что об инфаркте могут свидетельствовать не только боли в груди, одышка, а также потливость и слабость, но и менее "популярные" признаки. Он назвал их в эфире телевизионного канала "Россия 1".

По словам специалиста, предвестниками инфаркта могут быть боли в шее, плече или челюсти, нарушения речи, вздутие и изжога. Мясников подчеркнул, что названные симптомы не являются причиной оперативного обращения к медикам, так как следует учесть, входит ли человек в группу риска.

Если вы попали к врачу, ваша смертность - три-шесть процентов, если не попали вовремя, ваша смертность - 33 процента. Поэтому надо знать свои риски для инфаркта. Александр Мясников, врач

По его словам, главными факторами риска считаются возраст, наследственность, курение, уровень холестерина, сахара и артериальная гипертония. Кроме того, отрицательное влияние оказывают отсутствие физической активности и лишний вес.

Ранее Мясников рассказал о симптомах опасной головной боли.

Видео: YouTube / Россия 1