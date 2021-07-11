Мясников рассказал о симптомах опасной головной боли

По его словам, каждый десятый житель Земли страдает от головной боли при мигрени.

Российский врач Александр Мясников заявил, что определенный тип головной боли может указывать на аневризму сосудов головного мозга. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Россия 1".

По словам специалиста, в большинстве случаев пациенты испытывают остеохондроз. Остальные – мигрень, которая возникает у каждого десятого жителя планеты.

Если <…> у вас возникает ощущение, что голова буквально разрывается, то вы под угрозой. Александр Мясников, врач

Он уточнил, что при мигрени головная боль длится примерно до трех суток. Ее могут сопровождать тошнота или повышенная чувствительность к свету и звукам.

Кроме того, по словам Мясникова, увеличивающаяся боль при кашле или перемене положения тела может говорить об аневризме сосудов головного мозга, что зачастую приводит к летальному исходу человека. Он подчеркнул, что также эти симптомы могут указывать на развитие опухоли головного мозга.

Мясников рекомендует при выявлении проблемы не тянуть и обратиться за помощью к медикам.

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Видео: Youtube/Россия 1