Российский телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о женском здоровье. Об этом медик рассказал зрителям программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1". Эксперт считает, что женщинам нужны силовые упражнения, хотя многие говорят об обратном.
Как раз женщинам нужны, потому что это профилактика остеопороза. Как раз силовые, с гантельками, небольшие, для укрепления костей это необходимо.
Александр Мясников, доктор
Врач объяснил, что нагрузки в спорт-зале следует разделять на аэробные, упражнения на растяжку, на баланс и силовые нагрузки. Он призвал женщин сделать физические упражнения "частью привычки".
Мясников опроверг популярный миф о вакцинации от коронавируса.
Видео: Youtube/О самом главном
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