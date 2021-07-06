Врач сообщил о том, что силовые нагрузки полезны для женщин.

Российский телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о женском здоровье. Об этом медик рассказал зрителям программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1". Эксперт считает, что женщинам нужны силовые упражнения, хотя многие говорят об обратном.

Как раз женщинам нужны, потому что это профилактика остеопороза. Как раз силовые, с гантельками, небольшие, для укрепления костей это необходимо. Александр Мясников, доктор

Врач объяснил, что нагрузки в спорт-зале следует разделять на аэробные, упражнения на растяжку, на баланс и силовые нагрузки. Он призвал женщин сделать физические упражнения "частью привычки".

Мясников опроверг популярный миф о вакцинации от коронавируса.

Видео: Youtube/О самом главном