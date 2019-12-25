Мясников опроверг популярный миф о вакцинации от коронавируса

По его словам, многие россияне опасаются антитело-зависимого усиления инфекций, которое якобы возникает у привитых.

Российский доктор Александр Мясников рассказал, почему не следует опасаться антитело-зависимого усиления инфекции после вакцинации от COVID-19. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, это явление представляет собой "парадоксальное усиление инфекции" после появления антител к нему. Мясников отметил, что с подобным явлением человечество столкнулось в 2002 году, когда возникла вирусная пневмония. В то время ученые проводили эксперименты на грызунах.

Сегодня, при массовом применении вакцин от COVID-19 мы не знаем ни одного задокументированного случая антитело-ассоциированного усиления инфекции. Александр Мясников, врач

Он подчеркнул, что в настоящее время "околомедицинские круги" намеренно распространяют информацию о возможности массового проявления антитело-зависимого усиления коронавируса.

Также Мясников заявил, что россияне все стали чаще использовать медицинские термины в своей речи. Особенно такие как "антителозависимое усиление", "цитокиновый шторм" и "иммунитет". По словам доктора, подобные выражения в неумелых руках могут стать настоящим оружием.

Ранее Мясников оценил влияние прививки от COVID-19 на мужское здоровье.

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