Врач сообщил о том, что прививка не влияет на возможности зачатия ребенка.

Российский телеведущий Александр Мясников оценил влияние прививки от COVID-19 на мужское здоровье. На эту тему специалист порассуждал в рамках эфира на YouTube-канале "Соловьев LIVE". Врач поделился со зрителями собственным мнением по поводу влияния вакцинации на возможность иметь детей.

Нашли добровольцев и выявили, что сперма у них как была активной до прививки, так и осталась после. Александр Мясников, доктор

Эксперт не понимает, почему многие россияне скептически настроены по отношению к вакцинации от коронавируса. Наиболее часто встречающимися опасениями у граждан являются вопросы, связанные с репродуктивными функциями и зачатии ребенка. Врач уверен, что прививка от COVID-19 не представляет угрозы ни для здоровья женщин, ни для мужской половины человечества.

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Фото: YouTube/Соловьев LIVE