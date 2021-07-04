Мясников назвал неочевидные последствия укуса клеща

Их укусы способны привести к аллергическим реакциям на мясо.

Российский доктор Александр Мясников рассказал о малоизвестных последствиях укусов клещей. Он назвал их в эфире телевизионного канала "Россия-1".

По его словам, их укусы способны привести к аллергическим реакциям на мясо. Мясников предупредил, что у детей это может проявляться в виде тошноты и боли в животе.

Свинина, баранина, говядина. Все это возможно. Когда клещ кусает, он выпускает свое кишечное содержимое в ваш организм. Вы съели мясо, а во рту у вас сыпь, крапивница, все зачесалось. После укусов клещей это возникает через шесть-восемь часов, часто - на следующий день. Александр Мясников, врач

Также специалист отметил, что укусы некоторых видов клещей приводят к смерти человека. Слюна некоторых из них содержит нейротоксин, попадание в организм которого может привести к отниманию ног. Кроме того, человеку станет трудно дышать. Это пройдет, если клеща снять, однако, пациент может умереть, если это не осуществить вовремя.

Мясников также напомнил о распространенных последствиях укуса клеща. Это болезнь Лайма (боррелиоз) и клещевой энцефалит. От них умирает каждый десятый.

Ранее Александр Мясников назвал продукт, провоцирующий рак.

Видео: Youtube/Россия 1