Мясников назвал "необъяснимый" симптом дефицита витамина D

Он напомнил, что для выработки витамина D человеку не нужно специально загорать.

Российский доктор Александр Мясников рассказал об одном из самых частых симптомов дефицита витамина D. Он назвал его в эфире телеканала "Россия 1".

По словам специалиста, если у человека имеются мышечно-скелетные боли, то ему необходимо задуматься об увеличении потребления витаминов.

По медицинскому закону, любой человек, у которого все болит, и при этом у него нет яркой грыжи, фибромиалгии, полимиалгии, этот человек должен обязательно пройти проверку на уровень витамина D. Александр Мясников, российский доктор

Он подчеркнул, что для выработки витамина D человеку не нужно специально загорать. Для этого достаточно просто некоторое время находится на свежем воздухе: летом – около 30 минут, зимой – немного дольше. Для выработки витамина на солнце потребуется находиться от пяти до десяти минут.

Мясников заявил, что источником витамина D являются морепродукты, яйца и молоко. Кроме того, недостаток витамина может стать причиной онкологии и сердечных заболеваний.

Ранее специалист предупредил о смертельной опасности популярного продукта.

Видео: Youtube/Россия 1