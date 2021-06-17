Врач напомнил об опасности кишечной палочки.

Российский телеведущий Александр Мясников предупредил о смертельной опасности популярного продукта. В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1" специалист заявил, что существуют риски для здоровья при употреблении в пищу курицы гриль, которая приготовлена на улице. Врач объяснил, что в этом случае существует риск подцепить штамм кишечной палочки со смертельно опасным токсином.

По привычке прописывают антибиотики. Антибиотик убивает эту кишечную палочку - она разрушается. И токсин, который был внутри, выходит наружу. Он может вызвать поражение почек и тяжелую анемию. 30% смертность. Александр Мясников, доктор

Врач вспомнил историю из жизни, которая касается отравления. Случай произошел с сыном Мясникова во Франции. Ребенок жил в то время во Франции. В интернате отравились несколько человек, включая и сына врача. Трагедия унесла жизнь одного человека.

Жителям России раскрыли фразу для мгновенного приема в больнице.

Видео: Youtube/О самом главном