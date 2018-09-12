  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:03
129
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Жителям России раскрыли фразу для мгновенного приема в больнице

0 0

После этой фразы пациента обязаны отправить к врачу, даже если у него отсутствуют необходимые документы.

Офтальмолог Дмитрий Майчук в беседе с российским доктором и телеведущим Александром Мясниковым назвал жителям России фразу, которая позволит им быстро получить помощь в медицинском учреждении. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

Мясников отметил, что зачастую пациенты не могут попасть на прием к врачу в определенное время, поэтому он попросил Майчука назвать такую фразу, чтобы регистратура в поликлинике отправила человека на прием как можно быстрее.

Острая боль. В медицине всегда эти слова заставляют сразу же принять.

Дмитрий Майчук, офтальмолог

Он подчеркнул, что после этой фразы пациента обязаны отправить к врачу, даже если у него с собой нет необходимых документов.

Ранее Мясников предупредил об опасности корвалола.

Видео: Youtube/Россия 1

 

Теги: александр мясников, дмитрий майчук, запись к врачу, острая боль
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии