Жителям России раскрыли фразу для мгновенного приема в больнице

После этой фразы пациента обязаны отправить к врачу, даже если у него отсутствуют необходимые документы.

Офтальмолог Дмитрий Майчук в беседе с российским доктором и телеведущим Александром Мясниковым назвал жителям России фразу, которая позволит им быстро получить помощь в медицинском учреждении. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

Мясников отметил, что зачастую пациенты не могут попасть на прием к врачу в определенное время, поэтому он попросил Майчука назвать такую фразу, чтобы регистратура в поликлинике отправила человека на прием как можно быстрее.

Острая боль. В медицине всегда эти слова заставляют сразу же принять. Дмитрий Майчук, офтальмолог

Он подчеркнул, что после этой фразы пациента обязаны отправить к врачу, даже если у него с собой нет необходимых документов.

Ранее Мясников предупредил об опасности корвалола.

Видео: Youtube/Россия 1