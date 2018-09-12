Жителям России раскрыли фразу для мгновенного приема в больнице

Офтальмолог Дмитрий Майчук в беседе с российским доктором и телеведущим Александром Мясниковым назвал жителям России фразу, которая позволит им быстро получить помощь в медицинском учреждении. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".
Мясников отметил, что зачастую пациенты не могут попасть на прием к врачу в определенное время, поэтому он попросил Майчука назвать такую фразу, чтобы регистратура в поликлинике отправила человека на прием как можно быстрее.
Острая боль. В медицине всегда эти слова заставляют сразу же принять.
Дмитрий Майчук, офтальмолог
Он подчеркнул, что после этой фразы пациента обязаны отправить к врачу, даже если у него с собой нет необходимых документов.
Ранее Мясников предупредил об опасности корвалола.
Видео: Youtube/Россия 1
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все