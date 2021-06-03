Мясников обвинил медиков в низких темпах вакцинации от коронавируса

По его мнению, врачи, отговаривающие пациентов от прививок, должны нести ответственность.

Российский врач Александр Мясников назвал факторы, которые влияют на темпы вакцинации от коронавируса в РФ. Об этом он сообщил в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

По его мнению, большинство россиян в этом вопросе остаются неграмотными. Мясников считает, что жители страны не понимают механизма вакцинации и боятся последствий прививок, поэтому зачастую отказываются от них. Доктор уверен, виноваты в этом сами медики.

Вражеская агитация антипрививочников и пятая колонна врачей препятствуют ускорению темпов вакцинации. <…> У тебя белый халат как мундир. Александр Мясников, российский врач

Он отметил, что подобное существует уже на протяжении многих лет. Мясников считает, что врачи, которые отговаривают пациентов от прививок, должны нести ответственность.

Ранее Мясников назвал смертельную опасность варикоза.

Видео: Youtube/ Соловьев Live

