Болезнь может привести к гибели человека.

Российский телеведущий Мясников назвал смертельную опасность варикоза. Об этом специалист сообщил зрителям программы "О самом главном" на канале "Россия-1". Запись эфира размещена на YouTube-платформе. Медик объяснил, что при данном диагнозе иногда может развиваться глубокий тромбоз.

Если оторвавшийся тромб поднимается вверх, то этот процесс вызывает инфаркт легкого. Также существует категория пациентов, которые имеют такой дефект, как незаращение перегородки (около одного процента граждан).

И тогда парадоксальный эмбол, который по законам анатомии никогда не попадет из правого сердца в левое, может туда попасть и вызвать инсульт. Александр Мясников, доктор

Напомним, что ранее врач рассказал о смертельной опасности расслаивающейся аневризмы аорты. На проблему человеку может указать боль в спине в ночное время.

Видео: YouTube / О самом главном