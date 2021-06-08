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Мясников предупредил об опасности корвалола

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Вред заключается в успокаивающем эффекте препарата.

Российский врач Александр Мясников заявил, что использование корвалола при сердечном приступе может привести к серьезным последствиям. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, вред организму человека может нанести успокаивающий эффект после применения данного лекарства.

Но если [случается] настоящий сердечный приступ, корвалол может обманчиво усыпить бдительность, а процессы никак не останавливает. 

Александр Мясников, российский врач

Он подчеркнул, что принятие препарата способно только отсрочить обращение к специалистам, а не лечит человека от недуга.

Ранее Мясников обвинил медиков в низких темпах вакцинации от коронавируса. По его мнению, большинство россиян в этом вопросе остаются неграмотными. Мясников считает, что жители страны не понимают механизма вакцинации и боятся последствий прививок, поэтому зачастую отказываются от них. Эксперт уверен, виноваты в этом сами медики.

Видео: Youtube/Россия 1

 

Теги: александр мясников, корвалол, медицина, сердечный приступ
Категории: Новости России, Лента новостей,

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