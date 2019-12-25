Врач призвал отказаться от использования "Амиодарона".

Российский телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности популярного советского лекарства. Об этом он рассказал зрителям программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1". Запись доступна на YouTube-платформе. Специалист подчеркнул, что такое лекарство как "Амиодарон" не следует использовать, так как оно может оказать негативное воздействие на органы человека. При этом оно все же помогает для нормализации сердечного ритма при мерцательной аритмии.

Это лекарство моей юности. Когда-то оно произвело переворот. Александр Мясников, медик

Эксперт объяснил, что опасность препарата заключается в том, что в ней содержится большая концентрация йода. Большое количество вещества "губит щитовидную железу", пояснил медик. Также лекарство способно привести к необратимым фиброзным изменениям в легких пациента.

Мясников предупредил о смертельной опасности популярного продукта.

Фото: YouTube/Россия-1



