Врач не рекомендовал часто употреблять шашлык и жаркое.

Российский телеведущий Александр Мясников назвал продукт, провоцирующий рак. В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1" эксперт оценил воздействие красного мяса на организм человека. Медик предостерег зрителей от употребления в пищу таких блюд как жаркое и шашлык. По его словам, они могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Рак кишечника традиционно идет к мясу. Мы знаем, что мясо, может быть, сегодня не столь виновато в развитии атеросклероза, но фактором риска развития рака кишечника оно остается. Александр Мясников, доктор

Врач призвал есть мясо в ограниченных количествах, не более двух или трех раз в неделю. Он также оценил полезные свойства вегетарианских колбас и сосисок. Мясников полагает, что такая пища "отвратительна на вкус" и, скорее всего, бесполезна. При этом ведущий программы считает, что если человек называет себя истинным вегетарианцем, то он не станет есть продукты, внешне напоминающие мясо.

Мясников назвал "необъяснимый" симптом дефицита витамина D.

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