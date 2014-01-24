Врач посоветовал не снижать вес быстро.

Российский телеведущий Александр Мясников назвал главную ошибку, которая приводит к набору лишнего веса. Об этом специалист сообщил зрителям программы на телеканале "Россия-1". Запись эфира доступна на YouTube-канале. Эксперт раскрыл тайну того, что при стремлении быстро снизить массу тела процесс быстро приведет к обратной реакции организма. Врач дал рекомендации людям, которые хотят безопасно избавиться от лишнего веса в домашних условиях. Медик предложил за три месяца убрать не более пяти процентов от исходного веса, чтобы процесс прошел незаметно для гормональной системы.

Быстрое снижение веса начинает делать дисбаланс гормональной системы, что приводит к набору веса. Мы как бы обманем ее. Мы будем вес снижать потихонечку, постепенно, а гормоны будут "думать", что все хорошо, не будут вам понижать обмен веществ и повышать вам аппетит. Александр Мясников, доктор

Специалист советует людям с лишним весом чаще употреблять яблоки, морковь и огурцы в пищу, так как эти продукты снижают аппетит.

Мясников развеял опасное заблуждение о температуре тела.

Видео: YouTube / Россия 1