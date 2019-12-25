Доктор оценил необходимость сбивания температуры у пациентов.

Российский телеведущий Александр Мясников развеял опасное заблуждение о температуре тела. Информацией специалист поделился в рамках программы "О самом главном на телеканале "Россия-1". Врач опроверг данные о том, что необходимо снижать температуру человеческого тела. По словам медика, у неинфекционных пациентов в больницах не понижают температуру, если она не поднимается выше 38 градусов по Цельсию.

Для меня важно, чтобы вы не принимали при температуре лишних лекарств. Это важно. Поэтому не стоит сбивать температуру просто по факту градусника, потому что вы считаете ее не нормой. Александр Мясников, доктор

Эксперт объяснил, что у многих людей постоянная нормальная температура тела превышает привычный показатель в 36,6.

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Фото: YouTube/Россия-24

