Погодные изменения связаны с таянием льдов.

Ученые допустили резкое похолодание в Европе в течение ста лет. Северо-Атлантическое течение может изменить свое направление. Именно это течение отвечает за относительно мягкий климат в регионе. К такому результату пришли специалисты из Гронингенского университета. Результаты работы научных деятелей опубликованы на портале EurekAlert.

Вероятность подобного развития обстановки достигает 15%. Ученые отметили, что построенная модель не учитывает влияние таяния льдов в Арктике. Это лишь повысит риск неблагоприятных погодных изменений. Погодные условия спровоцируют значительное похолодание на территории Европейской части материка. Там увеличится количество осадков. Причиной таких изменений предположительно является таяние льдов в Гренландии.

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