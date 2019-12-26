Европе надо было прислушаться к словам политика еще в 2001 году.

Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина. Карин Кнайсль считает, что Европа упустила время, не послушав совета президента РФ в бундестаге. Глава России выступил в Германии после теракта 11 сентября 2001 года. Воспоминаниями дипломат поделилась с "РИА Новостями".

Политик удивился, что многие важные мировые решения принимаются без участия страны. Он призвал отказаться от шаблонов "холодной войны" и стать равноправными партнерами. Такая ситуация позволила бы создать мировую архитектуру безопасности. Заявление Путина Кнайсль сочла смелым, но тогда на него должным образом не отреагировали

Это очень досадно, потому что президент Путин своей речью, своими предложениями шагнул далеко вперед. Вместо того чтобы принять эту новую идею, мы просто впустую потратили время прокомментировала экс-глава МИД Австрии

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин рассказал, что не высыпался в последнее время.

Видео: YouTube/Österreichisches Außenministerium, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Bayerischer Rundfunk