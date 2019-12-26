С чем связан его недосып политик не уточнил.

Владимир Путин рассказал, что не высыпался в последнее время. Президент России признался, что спал по четыре-пять часов в сутки. Об этом политик вспомнил между периодами хоккейного матча на катке на Красной площади. В игре принимал участие и сам президент. Фрагмент видеозаписи был продемонстрирован журналистами из телеканала "Россия-24".

Встреча завершилась с результатом 8:5 в пользу команды, за которую выступал Путин. Большую часть шайб забросил именно он. Бизнесмен Геннадий Тимченко призвал главу страны больше уделять времени тренировкам на льду. В ответ на это Путин сказал, что у него нет времени даже на сон.

Напомним, что ночная хоккейная лига создана в декабре 2011 года. Инициатором выступил Владимир Путин. В ней принимают участие ветераны советского и российского хоккея.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин уволил начальника университета ГПС МЧС в Петербурге Чижикова.