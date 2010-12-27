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Путин уволил начальника университета ГПС МЧС в Петербурге Чижикова
Сегодня, 9:05
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nastya960

Путин уволил начальника университета ГПС МЧС в Петербурге Чижикова

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Причины отставки при этом не называются.

Владимир Путин отправил в отставку одного из начальников Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, генерал-лейтенанта внутренней службы Эдуарда Чижикова. Документ опубликовали на сайте государственной системы правовой информации.

Причины отставки при этом не называются. Данную должность Чижиков занимал более четырёх лет (с 1 октября 2015 года).

Эдуард Чижиков ликвидировал последствия аварии на АЭС в Чернобыле и организации управления силами и средствами РСЧС во время проведения операции по принуждению Грузии к миру. Также он возглавлял поиски потерпевшего крушение малазийского авиалайнера в Индонезии.

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Фото: igps.ru

Теги: мчс, путин, чижиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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