Путин уволил начальника университета ГПС МЧС в Петербурге Чижикова

Причины отставки при этом не называются.

Владимир Путин отправил в отставку одного из начальников Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, генерал-лейтенанта внутренней службы Эдуарда Чижикова. Документ опубликовали на сайте государственной системы правовой информации.

Причины отставки при этом не называются. Данную должность Чижиков занимал более четырёх лет (с 1 октября 2015 года).

Эдуард Чижиков ликвидировал последствия аварии на АЭС в Чернобыле и организации управления силами и средствами РСЧС во время проведения операции по принуждению Грузии к миру. Также он возглавлял поиски потерпевшего крушение малазийского авиалайнера в Индонезии.

Главу МВД Татарстана наказали за привлечение детей на учения полиции.

Фото: igps.ru