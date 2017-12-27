Участники протеста направились на Таврическую

Протестующие не расходятся.

Участники акции "Забастовка избирателей" в Петербурге направились с площади Пролетарской Диктатуры по Тверской улице.

По предварительным данным в акции протеста принимают участие более тысячи человек. На Тверскую их повлек за собой один из организаторов митинга с мегафоном.

Активисты движутся по тротуарам и проезжей части. Отмечается, что здесь их тоже встречает уборочная техника. О количестве задержанных пока не сообщается.

Стоит отметить, что задержанному Алексею Навальному вменяют 45 суток до суда по статье 20.2 часть 8.

Ранее Piter.tv сообщал, что центр "Э" рекомендует петербуржцам воздержаться от похода на митинг Навального. Также до начала акции в Северной столице до начала митинга были задержаны два волонтера штаба. В Москве Алексея Навального увезли на автозаке.

Видео: Piter.tv