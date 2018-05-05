Видео: у Зимнего дворца задержали подростков-участников митинга

Канал Piter.TV публикует видео задержания сторонников Алексея Навального в Петербурге.

Сегодня днем, 5 мая, в центре Петербурге полиция задержала сразу несколько подростков. Речь идет об участниках протестной акции сторонников Алексея Навального. Канал Piter.TV публикует видео, снятое в 17 часов дня на территории Сада Зимнего дворца.

Короткий, 70-секундный ролик показывает, что сад прочесывают полицейские. Они задерживают и уводят некоторых участников протестной акции - очевидно, что некоторые из них - школьники. За минуту силовики выводят из парка "под руки" молодого человека в черной куртке и девочку-подростка с цветным рюкзаком. Затем полицейские уводят из сада мужчину в бежевой куртке и девушку-подростка в трехцветном свитшоте.

Подростки убегают от полиции: кто-то выкрикивает оскорбления в адрес офицеров, кто-то скандирует "Позор!".

Ранее мы писали, что в городах России начались акции сторонников Навального.