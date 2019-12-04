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Видео с места задержания: В Калмыкии поймали сбежавших в Дагестане заключенных

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При задержании они не оказывали сопротивления.

В Калмыкии задержали всех 6 заключенных, которые сбежали из колонии в Дагестане.

ТАСС со ссылкой на ФСИН РФ сообщает, что 6 осужденных, совершивших побег из ИК-2 УФСИН России по Республике Дагестан, задержаны. Телеграм-канал LAFE SHOT опубликовал видео с места задержания заключенных.

Сообщается, что местные жители в посёлке Улан Хол, в 35 километрах от города Лагань Республики Калмыкия заметили подозрительных людей, которые шли вдоль железной дороги и сообщили в полицию. За неделю осужденные преодолели 380 километров. 

При задержании они не оказывали сопротивления. При себе у них были ножи.

Ранее Piter.TV рассказывал подробности побега из колонии 6 заключенных, приговоренных к длительным срокам по статьям за убийства и наркоторговлю.

Видео: LAFE SHOT

Теги: видео задержания, новости дагестана, сбежали заключенные, сбежали зэки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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