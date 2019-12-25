В Дагестане 6 заключенных совершили побег

В Дагестане из исправительной колонии сбежали 6 заключенных.
ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана сообщает, что из исправительной колонии у поселка Шамхал сбежали 6 заключенных, приговоренных к длительным срокам от 10 до 14 лет. Четверо из них отбывали наказание за наркотики и контрабанду, двое за убийство. Беглецы вырыли тоннель, по которому и вышли на свободу.
Сейчас правоохранительные органы принимают все меры для их поимки.
Телеграм-канал BAZA опубликовал данные сбежавших заключенных:
Шамиль Бойматов
Рашид Аминов
Магомед Абдулкадиров
Махмадрасул Машрабов
Магди Мириев
Нажмудин Ахмеднабиев
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Фото:BAZA
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