В городах России начались акции сторонников Навального

В разных регионах России начались акции сторонников Алексея Навального. Митинги запланированы в 90 городах и в большинстве своём не санкционированы.

В России начались акции протеста сторонников Алексея Навального. Митинги запланированны в 90 городах и в большинстве своем не санкционированы. Об этом пишет "Фонтанка".

По данным газеты "Коммерсантъ", на несогласованный митинг в Барнауле в городской гайд-парк пришли около 70 человек. Некоторые участники акции были задержаны полицией.

Во Владивостоке акция была согласована. Участие в митинге приняли около 200 человек. Протестующие выкрикивали политические лозунги и размахивали плакатами. Полиция в процесс не вмешивалась.

В Хабаровске на митинг вышли от 250 до 300 молодых людей. Акция длилась около часа, а протестующие высказывали недовольство местной властью, выступали за свободный интернет и социальную справедливость.

Отметим, что в Москве и Санкт-Петербурге акции Навального не согласованы. Его протестные митинги 5 мая станут пятыми за последний год.



Видео: instagram/shans.online