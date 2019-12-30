  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Избившие мужчину на Конюшенной парни оказались националистами
Сегодня, 12:14
88
himif

Избившие мужчину на Конюшенной парни оказались националистами

0 0

В драке участвовали девять молодых хулиганов.

Не так давно на Конюшенной площади случайного мужчину избила толпа неизвестных. 27-летнего пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии с множественными ушибами и черепно-мозговой травмой. В тот день поймать хулиганов не удалось.

К 30 января сотрудники Центра противодействия экстремизму выявили всех участников нападения, сообщили "Невские новости". Девять молодых парней оказались националистами, часть из них – несовершеннолетние. В самом избиении подозреваются двое подростков, один из них под подпиской о невыезде, второй обошелся без меры пресечения, поскольку не достиг 16 лет. 

Ранее мы рассказывали, как в центре Петербурга была избита 18-летняя девушка

Фото: pixabay

Теги: драка, избиение, националисты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии