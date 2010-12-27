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Семеро на одну. В центре Петербурга избита 18-летняя девушка
Сегодня, 17:29
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IRINA_CHALKINA

Семеро на одну. В центре Петербурга избита 18-летняя девушка

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Об этом  Piter.TV сообщила подруга пострадавшей.

В минувшим вторник, 9 декабря, в центре Петербурга семеро мужчин избили 18-летнюю девушку из-за внешнего вида. Об этом  Piter.TV сообщила подруга пострадавшей Алина.

Молодых людей смутил внешний вид девушки. По словам Алина, мужчины окружили их с целью выяснить какой же ориентации незнакомка.

"Все началось с того,что мы просто гуляли,а нас стали окружать 7 парней русской внешности,возраст 18-24...С фразами "Вы что лесбиянки?",

—отметила петербурженка.

После неизвестные пустились в погоню за петербурженками. Мужчины били девушкам по ногам. Петербурженки успели скрыться в одной из кофеен на Лиговском проспекте. Обидчики не потеряли интерес и проследовали за ними в заведение.

"Я сразу сообщила в кафе, чтобы вызвали охрану. Мужчины в этот момент начали приставать к Алине и Кате, просили их достать содержимое карманов...В этот момент Алина попыталась достать баллончик, когда достала, её ударили по лицу",

—рассказывает девушка.

После один из нападавших избил другую девушку — Катю. По словам Алина, мужчина ударил Екатерину в висок и разбил губу. После нападавшие скрылись с места преступления. 

"Когда приехала скорое уже была лужа крови, губа пробита с двух сторон. Её (Катю) забрали. Во время осмотра медики сказали, что у неё сотрясение",

—рассказыает Алина.

Медики наложили пострадавшей швы. После девушки попросили врачей вызвать полицейских. Однако, в ответ им заявили, что  "пострадавшим позвонят". В данный момент петербурженки повторно вызвали избитой врачей. Отмечается, что Екатерину положили в больницу. Утром к ней придёт участковый.

Ранее мы сообщали о том, что обвиненная по делу о теракте в метро устроила истерику в суде.

Фото:alina__rosso/instagram

 

Теги: избили девушку, картина дня, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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Аноним
Сегодня 17:53

Какая безграмотность... 

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