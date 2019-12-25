Убийство полицейского в Подмосковье расследуют в центральном аппарате СК

Полицейский сделал замечание пьяным мужчинам, вследствие чего завязался конфликт.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследование убийства полицейского в городе Щелково Московской области центральному аппарату ведомства. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службе СК.

Следствию поручено принять исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, подозреваемый будет также проверен на причастность к совершению других преступлений. из сообщения пресс-службы СК РФ

Напомним, сотрудник правоохранительных органов возвращался домой после смены и увидел, как двое мужчин распивают спиртные напитки на территории детской площадки. Он указал им на нарушение, вследствие чего возник конфликт. Один из мужчин нанес два удара ножом в грудь полицейского. Он скончался в медицинском учреждении.

Отмечается, что полицейский на момент инцидента находился не при исполнении должностных обязанностей. По данным следствия, у подозреваемых в преступлении имеются судимости.

Ранее Петербургский суд признал виновным мужчину, 133 раза ударившего знакомого ножом.

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