Убийство полицейского в Подмосковье расследуют в центральном аппарате СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследование убийства полицейского в городе Щелково Московской области центральному аппарату ведомства. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службе СК.
Следствию поручено принять исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, подозреваемый будет также проверен на причастность к совершению других преступлений.
из сообщения пресс-службы СК РФ
Напомним, сотрудник правоохранительных органов возвращался домой после смены и увидел, как двое мужчин распивают спиртные напитки на территории детской площадки. Он указал им на нарушение, вследствие чего возник конфликт. Один из мужчин нанес два удара ножом в грудь полицейского. Он скончался в медицинском учреждении.
Отмечается, что полицейский на момент инцидента находился не при исполнении должностных обязанностей. По данным следствия, у подозреваемых в преступлении имеются судимости.
Ранее Петербургский суд признал виновным мужчину, 133 раза ударившего знакомого ножом.
Фото: Instagram / sledcom_rf
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