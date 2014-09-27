Полицейского убили в Подмосковье за сделанное на улице замечание

В момент происшествия он находился не при исполнении обязанностей.

В Подмосковье убили сотрудника правоохранительных органов за то, что он сделал замечание нетрезвым гражданам. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в Следственном комитете РФ.

Инцидент произошел в городе Щелково Московской области. Полицейский возвращался домой после смены и увидел, как двое мужчин распивают спиртные напитки на территории детской площадки. Он указал им на нарушение, вследствие чего возник конфликт. Один из мужчин нанес два удара ножом в грудь полицейского. Он скончался в медицинском учреждении.

По подозрению в убийстве задержан один из мужчин. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что сотрудник полиции на момент инцидента находился не при исполнении должностных обязанностей.

Ранее в Иркутской области арестовали убившую подростка 16-летнюю девушку.

Фото: Следственный комитет РФ